Гришин о дебюте Чудинова за «Спартак»: «Большой респект ему. Он превзошел мои ожидания»

Игорь Гришин прокомментировал победу в матче против (3:1).

«Перед игрой сказал ребятам, что на такой замечательной арене они не могут показать плохую игру и должны сыграть в удовольствие, показать все лучшее, что есть на данный момент. Я считаю, что парням это удалось, играли весело, агрессивно, активно, реализовали моменты. Мы довольны этой игрой.

Естественно, мы обратили внимание на насыщение средней зоны, потому что у «Авангарда» много раскатов оттуда. Мы готовились, активно прессинговали, а если не успевали это делать, то строили оборону в нейтральной зоне. Ребята здорово сыграли в этом компоненте сегодня.

Эмоции Красикова от пропущенной за секунду до сирены шайбы – это прям секундное расстройство. Там и гол-то зашел от черенка его клюшки, шайба чуть ли не мимо шла ворот. Но после финальной сирены он был полностью доволен, потому что команда одержала победу.

Дебют Максима Чудинова? Он превзошел мои ожидания, если честно. Я знаю, что он мастер и опытный игрок, он нам необходим в наших условиях. Но сыграть так на второй день пребывания в команде… большой респект ему. Нет ли опасений из-за его травматичности? Вы знаете, если об этом постоянно думать, то это посылать какие-то негативные посылы самому хоккеисту. Сейчас он в порядке, а дальше ничего не предугадаешь.

Что я изменил, возглавив «Спартак», что команда выиграла четыре матча из пяти? Думаю, что пока это психологический момент. Тренировки мы поменяли, но их очень мало в сезоне. Когда будет перерыв в декабре, у нас будет возможность побольше поработать. Но сегодня как раз были фрагменты того, что мы просим от ребят на тренировках, они достаточно быстро все схватили. Надеюсь, дальше в том же духе будем продолжать», – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» выиграл 5 из 6 последних матчей