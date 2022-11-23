Михаил Кравец: «Спартак» перебегал «Авангард», был быстрее, эмоциональнее»

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Михаил Кравец высказался после матча против «Спартака» (1:3).

«Авангард» проиграл впервые за 10 игр.

«Сегодня по игре «Спартак» нас перебегал, был быстрее, эмоциональнее. Моментов у «Спартака» было больше, догоняли нас, где-то не хватило эмоций, которые должны были быть. Может, где-то и сил.

Досадные удаления в конце. Все равно боролись до конца. Я считаю, гол в конце очень важный. У ребят есть характер, они играют до конца.

Мне очень понравилось, как Мирошниченко провел тренировку, уверенно, без ошибок, с хорошим настроем. Он сыграл в молодежке, зацепил в ВХЛ, потом, я думаю, мы пригласим его на тренировку перед следующей домашней серией», – сказал главный тренер «Авангарда».

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