Бабенко о матче с «Барысом»: «Ак Барсу» некуда отступать, все выложатся по полной. Нужно исключить индивидуальные ошибки»

Тренер высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

– Последняя игра сложного выезда, где найти эмоции?

– Эмоции у ребят есть, нам необходимо взять реванш у «Барыса за домашнее поражение. Эта выездная серия – настоящее испытание для команды, нужно с честью его пройти. Нам некуда отступать, сегодня все выложатся по полной.

– Что нужно сделать для положительного результата в игре с «Барысом»?

– В первую очередь исключить индивидуальные ошибки. У нас есть вопросы по реализации, качеству бросков. Когда начнем реализовывать свои моменты – придут победы, – сказал .