Бабенко о матче с «Барысом»: «Ак Барсу» некуда отступать, все выложатся по полной. Нужно исключить индивидуальные ошибки»
Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Барыса».
Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени.
– Последняя игра сложного выезда, где найти эмоции?
– Эмоции у ребят есть, нам необходимо взять реванш у «Барыса за домашнее поражение. Эта выездная серия – настоящее испытание для команды, нужно с честью его пройти. Нам некуда отступать, сегодня все выложатся по полной.
– Что нужно сделать для положительного результата в игре с «Барысом»?
– В первую очередь исключить индивидуальные ошибки. У нас есть вопросы по реализации, качеству бросков. Когда начнем реализовывать свои моменты – придут победы, – сказал Юрий Бабенко.
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