Чинахов стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ с 6 шайбами в 6 матчах, Росси – лучшим бомбардиром с 9 очками

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Егор Чинахов стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ с 6 шайбами в 6 матчах.

21-летний форвард «Коламбуса» отметился голами в 5 из 6 выставочных матчей. 

Новый сезон станет для россиянина вторым в НХЛ. В первом он набрал 14 (7+7) очков в 62 матчах. 

Лучшим бомбардиром предсезонки стал форвард «Миннесоты» Марко Росси. Он набрал 9 (2+7) очков в 6 матчах. 

21-летний австриец проведет первый полноценный сезон в НХЛ. В прошлом он дебютировал в лиге, сыграв за «Уайлд» 2 матча в регулярном чемпионате. 

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