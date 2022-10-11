Чинахов стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ с 6 шайбами в 6 матчах, Росси – лучшим бомбардиром с 9 очками
Егор Чинахов стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ с 6 шайбами в 6 матчах.
21-летний форвард «Коламбуса» отметился голами в 5 из 6 выставочных матчей.
Новый сезон станет для россиянина вторым в НХЛ. В первом он набрал 14 (7+7) очков в 62 матчах.
Лучшим бомбардиром предсезонки стал форвард «Миннесоты» Марко Росси. Он набрал 9 (2+7) очков в 6 матчах.
21-летний австриец проведет первый полноценный сезон в НХЛ. В прошлом он дебютировал в лиге, сыграв за «Уайлд» 2 матча в регулярном чемпионате.
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