Крикунов о готовности возглавить «Ак Барс»: «Возьмусь за любую работу. В других клубах Знарка давно могли уволить, по российским понятиям»

ответил на вопрос о готовности стать главным тренером .

– Про отставку Знарка уже ходит только слухов… Вот, к примеру, завтра вам звонят и предлагают возглавить «Ак Барс». Какая ваша реакция? Вы готовы?

– Я то готов, возьмусь за любую тренерскую работу, без проблем.

Просто Знарок сейчас работает, пытается исправить ситуацию, поэтому говорить про это преждевременно.

– Согласен с вами. Просто слишком уж давно тема его отставки «висит в воздухе».

– Судя по всему, и кредит доверия от руководства «Ак Барса» у него есть. Во многих других клубах, по нашим российским понятиям, уже давно могли уволить.

– Как я понимаю, вы сами крест на тренерской работе не поставили?

– Да, хотел бы вернуться в . Когда 37 лет тренером отработал и фактически каждый год был при деле, тяжело от этой жизни отказаться.

Сложно переходить на обычную спокойную жизнь и наблюдать за хоккеем только со стороны. Думаю, что многие тренеры со мной согласятся, потому что чувствуют то же самое, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ранее появилась информация, что Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» после возвращения команды с выездной серии.

После 32 матчей команда набрала 32 очка и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.