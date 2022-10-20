«Трактор» и Хэммонд расторгли контракт по инициативе игрока
Вратарь Эндрю Хэммонд покидает «Трактор».
Контракт расторгнут по инициативе хоккеиста.
В активе Хэммонда 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых он отбил 85,1% бросков при коэффициенте надежности 4,33.
«Контракт с Эндрю Хэммондом расторгнут по инициативе хоккеиста. Сегодня он возвращается домой в Северную Америку.
Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
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