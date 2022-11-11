Вратарь Бутеец перешел в «Сочи» из «Трактора» на правах аренды. У проспекта «Анахайма» 17 матчей в ВХЛ в этом сезоне

Вратарь Вячеслав Бутеец перешел в «Сочи» из на правах аренды.

В текущем сезоне 20-летний голкипер сыграл 17 матчей за «Челмет» и одержал 8 побед при 92,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,31. Дважды по ходу чемпионата он был признан лучшим новичком недели в .

Летом он был выбран на драфте НХЛ-2022 в шестом раунде под общим 178-м номером.

«Наш 20-летний голкипер системы Вячеслав Бутеец по договору временного перехода будет играть за ХК . Осенью он хорошо проявил себя в матчах за и после травмы сочинского вратаря Михаила Бердина вполне способен навязать конкуренцию Максиму Третьяку на позиции первого номера южан.

Для Вячеслава это будет огромный опыт и шаг вперед, который в будущем сезоне поможет ему всерьез конкурировать за место во вратарской бригаде «Трактора», – сказал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.