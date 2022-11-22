«Нью-Джерси» с 13 победами подряд, Бержерон и Дюбуа – звезды дня в НХЛ
«Нью-Джерси», Патрис Бержерон и Пьер-Люк Дюбуа – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – «Нью-Джерси». Команда победила «Эдмонтон» (5:2) и повторила клубный рекорд, выиграв 13-й матч подряд.
Вторая звезда – капитан «Бостона» Патрис Бержерон, набравший 1000-е очко в НХЛ в матче с «Тампой» (5:3).
Третья звезда – форвард «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа с 3 (1+2) баллами в матче с «Каролиной» (4:3 ОТ).
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