Макар – 1-й защитник в истории НХЛ с 200 очками в менее, чем 200 матчах (195). Побил рекорд Зубова
Кэйл Макар – 1-й защитник в истории НХЛ с 200 очками в менее, чем 200 матчах.
Защитник «Эвеланш» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (3:2 Б).
На его счету стало 20 (5+15) очков в 17 матчах текущего сезона. За карьеру в лиге – 200 (53+147) баллов в 195 играх.
24-летний канадец достиг такой отметки быстрее всех защитников в истории лиги.
Макар превзошел достижения Сергея Зубова (207 игр), Брайана Лича (211), Фила Хаусли и Дени Потвена (по 212), Марка Хоу и Бобби Орра (по 216).
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