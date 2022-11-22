Макар – 1-й защитник в истории НХЛ с 200 очками в менее, чем 200 матчах (195). Побил рекорд Зубова

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Кэйл Макар – 1-й защитник в истории НХЛ с 200 очками в менее, чем 200 матчах.

Защитник «Эвеланш» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (3:2 Б).

На его счету стало 20 (5+15) очков в 17 матчах текущего сезона. За карьеру в лиге – 200 (53+147) баллов в 195 играх. 

24-летний канадец достиг такой отметки быстрее всех защитников в истории лиги.

Макар превзошел достижения Сергея Зубова (207 игр), Брайана Лича (211), Фила Хаусли и Дени Потвена (по 212), Марка Хоу и Бобби Орра (по 216). 

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