Анвар Гатиятулин: «У «Трактора» непростая ситуация. Делаем все, чтобы выбраться. Не хватает уверенности»

Главный тренер прокомментировал поражение от (1:2 ОТ).

– Равная игра, моменты были и у одной, и у другой команды. Вратари здорово сыграли. Отмечу игру спецбригад. На протяжении всего матча придерживались плана на игру, в реализации надо быть точнее и наглее.

– Что скажете о четырех бросках в третьем периоде?

– Мы не играем на удержание счета. Цель хоккея – забить гол, чтобы победить. Дорожили шайбой, улучшали моменты, старались уйти в позиционную атаку, и с этим связано небольшое количество голов.

– Что мешает Альмквисту?

– Адам приехал без предсезонной подготовки, потом получил травму. В его игре нет стабильности. Местами мы видим то, что хотим от него, местами – нет. Как и всей команде, ему не хватает уверенности. Непростая ситуация. И мы делаем все, чтобы из нее выбраться – все вместе, – сказал .

«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей