Гатиятулин о победе над «Амуром»: «Важно было строго сыграть в обороне. Где-то это удавалось, но ошибки были»

прокомментировал победу в матче против (3:2 Б).

«Непростой выезд, четвертый матч через день. После прошлого матча разобрали игру, уделили особое внимание игровой дисциплине.

Важно было строго сыграть в обороне. Где-то это удавалось, но ошибки были, Сергей [Мыльников] хорошо сыграл.

Когда повели в счете во втором периоде, чуть неправильно сыграли в позиционной обороне. В третьем периоде играли по счету, но с акцентом на атаку. Важные два очка забрали в серии буллитов, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» прервал безголевую серию, продлившуюся 247 минут 12 секунд. Хохряков забил «Амуру»