Бурмистров не вошел в состав «Ак Барса» на матч против «Сибири»

Александр Бурмистров пропустит матч «Ак Барса» против «Сибири».

Игра состоится сегодня, 21 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Матч также пропустит форвард Михаил Глухов.

Нападающий Данис Зарипов сыграет впервые с 10 ноября. Форвард Артем Лукоянов проведет первый матч с 17 ноября.

Вчера появилась информация о том, что Бурмистров был выведен из состава «Ак Барса». 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Локомотив», «Авангард», «Автомобилист» и «Металлург».