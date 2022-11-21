Бурмистров не вошел в состав «Ак Барса» на матч против «Сибири»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Михаил Глухов КХЛ Александр Бурмистров Артем Лукоянов Хоккей

Александр Бурмистров пропустит матч «Ак Барса» против «Сибири».

Игра состоится сегодня, 21 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Матч также пропустит форвард Михаил Глухов.

Нападающий Данис Зарипов сыграет впервые с 10 ноября. Форвард Артем Лукоянов проведет первый матч с 17 ноября.

Вчера появилась информация о том, что Бурмистров был выведен из состава «Ак Барса». 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Локомотив», «Авангард», «Автомобилист» и «Металлург».

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