Бурмистров может перейти в «Локомотив»

Теги Ак Барс Локомотив возможные переходы КХЛ Александр Бурмистров Хоккей

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Вчера появилась информация о том, что Бурмистров был выведен из состава «Ак Барса». 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Авангард», «Автомобилист» и «Металлург».

Бурмистров записал на свой счет 3 (1+2) очка при полезности «минус 3» в 26 матчах нынешнего сезона при среднем игровом времени 11:56.

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