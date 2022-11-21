Бурмистров может перейти в «Локомотив»

Форвард «Ак Барса» может продолжить карьеру в .

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Вчера появилась информация о том, что Бурмистров был выведен из состава . 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Авангард», «Автомобилист» и «Металлург».

Бурмистров записал на свой счет 3 (1+2) очка при полезности «минус 3» в 26 матчах нынешнего сезона при среднем игровом времени 11:56.