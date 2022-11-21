Вайсфельд об игре «Ак Барса»: «Кардинальных изменений не вижу. Если бы проводили все матчи, как против СКА, боролись бы за 1-2 место на Востоке»

Леонид Вайсфельд сообщил, что не видит кардинальных изменений в игре .

Ранее команда обыграла СКА (5:2), но уступила «Авангарду» (1:2 ОТ).

– Вы заметили какие-то изменения в игре «Ак Барса» в последних матчах?

– Если бы они играли все матчи, как против СКА, они бы боролись за первое-второе место на Востоке. Но «Ак Барс» ведь так не играет. Поэтому каких-то кардинальных изменений я не вижу. Пока матч со СКА был такой один.

– сделал хет-трик в матче со СКА. Можно сказать, что его игра имеет определяющее значение для «Ак Барса»?

– Игра Радулова важна в каждом матче, он как-никак лучший бомбардир и снайпер. Если человек делает хет-трик в такой ключевой игре, значит, имеет определяющее значение.

– Теперь матч против может стать решающим для Олега Знарка?

– Это по слухам. «Ак Барс» – это очень закрытая организация, и информации оттуда практически не поступает. Со СКА играли очень сильно, с «Авангардом» – как обычно. Что будет в матче с «Сибирью» – одному богу известно, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .