«Чикаго» вывел из обращения 81-й номер Госсы
«Чикаго» вывел из обращения 81-й номер Мариана Госсы.
Церемония состоялась перед матчем с «Питтсбургом» (3:5).
Госса стал 8-м игроком в истории «Блэкхокс», удостоенным этой чести. Ранее из обращения были выведены 1-й номер (Глен Холл), 3-й (Пьер Пилот и Кит Магнусон), 9-й (Бобби Халл), 18-й (Дени Савар), 21-й (Стэн Микита) и 35-й (Тони Эспозито).
Госса играл за «Чикаго» с 2009 по 2017 год и выиграл с клубом 3 Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).
Всего в НХЛ на его счету 1309 матчей и 1134 (525+609) очка. В плей-офф он провел 205 игр и набрал 149 (52+97) баллов.
Из-за проблем со здоровьем словак не играл с 2017 года.
В 2020 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.
Фото: официальный сайт НХЛ
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