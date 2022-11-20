«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд НХЛ

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«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд НХЛ.

Сегодня «Брюинс» разгромили «Чикаго» (6:1). Команда под руководством Джима Монтгомери идет на 1-м месте в лиге с 32 очками в 18 играх. 

«Бостон» повторил рекорд НХЛ, установленный «Блэкхокс» в сезоне-1963/64 и повторенный «Флоридой» в прошлом сезоне. 

По 10 побед одерживали «Монреаль» (2016/17) и оригинальная «Оттава» (1925/26). 

Шанс установить новый рекорд у «мишек» будет 25 ноября в матче с «Каролиной» (начало – в 21:00 по московскому времени). 

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