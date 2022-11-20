«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд НХЛ.

«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд .

Сегодня «Брюинс» разгромили (6:1). Команда под руководством Джима Монтгомери идет на 1-м месте в лиге с 32 очками в 18 играх.

повторил рекорд НХЛ, установленный «Блэкхокс» в сезоне-1963/64 и повторенный «Флоридой» в прошлом сезоне.

По 10 побед одерживали «Монреаль» (2016/17) и оригинальная «Оттава» (1925/26).

Шанс установить новый рекорд у «мишек» будет 25 ноября в матче с «Каролиной» (начало – в 21:00 по московскому времени).