Николай Элерс о 3:2 с Канадой: «Немногие верили, что мы можем это сделать. Вера нашей команды необыкновенна, поэтому такое становится возможным»

прокомментировал победу над сборной Канады на ЧМ по хоккею 2022.

Команда Дании обыграла канадцев со счетом 3:2. Это первая победа датчан над этим соперником в рамках чемпионата мира.

«Это многое значит. Не многие люди верили, что мы можем это сделать. Но мы это сделали.

Вера, которой обладает наша команда, необыкновенна, и это делает подобные вещи возможными. Мы знаем, что мы можем сделать.

В трех матчах турнира мы не смогли воспользоваться своими ударами и моментами. Мы должны продолжать бить по воротам. Именно так забиваются голы», – сказал нападающий и сборной Дании.