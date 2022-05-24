Николай Элерс о 3:2 с Канадой: «Немногие верили, что мы можем это сделать. Вера нашей команды необыкновенна, поэтому такое становится возможным»

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Николай Элерс прокомментировал победу над сборной Канады на ЧМ по хоккею 2022. 

Команда Дании обыграла канадцев со счетом 3:2. Это первая победа датчан над этим соперником в рамках чемпионата мира. 

«Это многое значит. Не многие люди верили, что мы можем это сделать. Но мы это сделали. 

Вера, которой обладает наша команда, необыкновенна, и это делает подобные вещи возможными. Мы знаем, что мы можем сделать. 

В трех матчах турнира мы не смогли воспользоваться своими ударами и моментами. Мы должны продолжать бить по воротам. Именно так забиваются голы», – сказал нападающий «Виннипега» и сборной Дании. 

 

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