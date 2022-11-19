Михаил Кравец: «Ак Барс» – боевая команда. «Авангард» на характере и мастерстве выиграл»

прокомментировал победу «Авангарда» над «Ак Барсом».

Омичи выиграли у казанцев в домашнем матче Фонбет чемпионата – 2:1 ОТ.

– Снова мы играли против сложного соперника. Хорошая игра, снова выполнили игровое задание. Играли с радостью и дисциплиной.

Пришлось побороться, – боевая команда. На характере и мастерстве выиграли. Сказал на установке: «Сегодня не надо удаляться. Но если надо, то деритесь».

Драка Дедунова, конечно, помогла, у ребят появляется желание отомстить голами и победой.

– Ткачев рисковал в моменте с голом?

– Если игроки забили, значит, сделали все правильно.

– Стало ли легче работать, когда исчезла приставка «и.о.»?

– Работа ничем не отличается. Всегда было приятно работать в таком клубе, хотелось доказать и себе, и всем, что я могу это делать.

Когда ребята так играют, то получаешь удовольствие от работы», – сказал главный тренер .