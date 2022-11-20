Бучневич о 2+2 с «Анахаймом»: «Повеселились всей тройкой, я мог бы и больше забить. Пробуем играть для удовольствия»

считает, что в матче с мог забить больше, чем 2 шайбы.

обыграл «Анахайм» (6:2) в регулярном чемпионате . Россиянин во 2-й раз в карьере в лиге набрал 4 (2+2) очка.

«Мы играли очень хорошо, повеселились всей тройкой. Я мог бы и больше забить, но рад и тому, что удалось хотя бы два раза.

Мы пробуем играть для удовольствия. Разговариваем на скамейке, стараемся быть ближе друг к другу и иметь хороший контакт, чтобы создавать больше моментов.

В первые 10 минут первого периода у нас было много шансов, контролировали шайбу. Если будем играть так же, то будем суперуспешны», – сказал Бучневич.