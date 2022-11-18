Бучневич – 1-я звезда матча с «Вашингтоном»: 2-й гол в сезоне (из-за ворот после ложного броска) и победный буллит

забил 2-й гол в сезоне и реализовал победный буллит в матче с .

Российский форвард принес победу в матче регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (5:4 Б).

Также он забросил 2-ю шайбу в текущем сезоне. В первом периоде россиянин догнал шайбу, отскочившую от борта после заброса в зону и показал, что будет бросать, но ушел за ворота и поразил пустой угол на вираже.

На счету нападающего стало 7 (2+5) очков в 11 играх.

Сегодня Бучневич (21:33, 3:42 – в большинстве, 3:16 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:1.