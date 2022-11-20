Джиордано забил «Баффало», когда Так снес ворота. У него 13 шайб в меньшинстве за карьеру и 5-е место в истории среди защитников
39-летний Марк Джиордано забросил 13-ю шайбу в меньшинстве за карьеру.
Игрок «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2). Гол был засчитан, хотя форвард «Сэйбрс» Алекс Так снес ворота. Было установлено, что шайба начала движение в ворота до этого момента.
Заброшенная шайба стала для ветерана первой в текущем сезоне. В 19 играх у него 4 (1+3) очка при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:27.
На счету Джиордано стало 13 шайб в меньшинстве за карьеру.
Он разделил с Крисом Челиосом 5-е место среди защитников в истории лиги по этому показателю. Больше забили только Марк Хоу (28), Пол Коффи (20), Бобби Орр и Рэй Бурк (по 16).
Комментарии