Джиордано забил «Баффало», когда Так снес ворота. У него 13 шайб в меньшинстве за карьеру и 5-е место в истории среди защитников

39-летний Марк Джиордано забросил 13-ю шайбу в меньшинстве за карьеру.

Игрок отличился в матче регулярного чемпионата против (5:2). Гол был засчитан, хотя форвард «Сэйбрс» Алекс Так снес ворота. Было установлено, что шайба начала движение в ворота до этого момента.

Заброшенная шайба стала для ветерана первой в текущем сезоне. В 19 играх у него 4 (1+3) очка при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:27.

На счету Джиордано стало 13 шайб в меньшинстве за карьеру.

Он разделил с 5-е место среди защитников в истории лиги по этому показателю. Больше забили только Марк Хоу (28), Пол Коффи (20), и Рэй Бурк (по 16).