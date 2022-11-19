Семенов об «Ак Барсе»: «Создаем стопроцентные моменты, но реализация хромает. Будем работать единым кулаком»

поделился ожиданиями от матча и .

– Уже успели покататься на новой арене в Омске. Какие ощущения от тренировки?

– Замечательная арена. Я очень рад, что в моем родном городе построили такую арену как для команды, так и для болельщиков. Уверен, что открытие дворца повлияет на развитие хоккея. Я помню, как сам в детстве заряжался хоккейной атмосферой и мечтал стать частью этой команды, выиграть кубок для родного клуба.

– Стоит ли ждать аншлага?

– Здесь всегда шикарная заполняемость. Все эмоции будут ощущаться завтра во время игры. Думаю, будет хорошая атмосфера. Здорово, когда люди приходят на хоккей, болеют, это всегда заводит.

– Команда уступила дома «Авангарду». Что поменяли в игре?

– На самом деле, мы уже забыли эту игру. Больше вспоминается прошлая победа над СКА. Здорово, что победили. Спасибо болельщикам. Сейчас настраиваемся на Омск. Хорошая мастеровитая команда, которая может исполнить. Нам надо сыграть строго в обороне, не давать сопернику подарков, шансов и реализовать все те моменты, которые у нас есть.

Создаем стопроцентные моменты, но, к сожалению, реализация хромает. Будем работать над тем, что приносит нам пользу в игре и за счет чего мы можем обыгрывать другие команды. Шаг за шагом будем идти вперед и работать вместе единым кулаком. Только так придем к тому, к чему стремимся, – сказал Семенов.