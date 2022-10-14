Кирилл Семенов: «У «Ак Барса» была неудачная полоса. Будем настраиваться на следующую игру как на последний бой»

поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 14 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– В последних матчах команда играла активно в атаке, много бросала, но не всегда удавалось поразить ворота. Что не получалось?

– Я считаю, что надо забыть эти матчи. У нас была неудачная полоса. Сейчас нужно думать позитивно. Прежде всего мы должны играть сконцентрировано в своей зоне. Надо начать с этого, а пойти вперед и забить мы всегда успеем.

– Что еще можно поменять в игре?

– Надо помочь вратарям, которые нас тащат, держат в игре. У нас где-то не получалось. Большая им благодарность, что нам больше не забили. Будем настраиваться на следующую игру как на последний бой. Надо начинать этот бой с первой секунды и сражаться до последней.

– Как добиться положительного результата?

– Будем стараться играть строго, играть активно, придерживаться той тактики, которая у нас есть, которую нам ставят тренеры. Надо строго играть в защите, а в нападении реализовать свои моменты и оттолкнуться от этой игры, двигаться шаг за шагом вперед.

Хочется поблагодарить наших болельщиков. Несмотря на то, что мы сейчас показываем не очень удовлетворительный результат, они всегда с нами, спасибо им за это! Очень приятно, когда на выезде они поддерживают. Мы будем делать все, чтобы победить, – сказал нападающий .