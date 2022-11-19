У Соколова 14 очков в 14 играх за фарм «Оттавы» в АХЛ. Форвард сделал дубль в матче с «Торонто Марлис»

Теги Оттава Торонто АХЛ Бельвиль Торонто Марлис Егор Соколов Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Егор Соколов сделал дубль в матче АХЛ с «Торонто Марлис».

22-летний форвард помог «Бельвилю» победить соперника (6:1) в матче регулярного чемпионата. Его признали 2-й звездой встречи. 

В текущем сезоне на счету Соколова 14 (4+10) очков в 14 матчах за фарм «Оттавы». Он проводит в АХЛ 3-й сезон. 

Форвард фарма «Торонто» Семен Дер-Аргучинцев прервал результативную серию из 8 игр подряд. Всего в сезоне у него 13 (3+10) баллов в 13 играх. 

 

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