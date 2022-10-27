Соколов набрал 7 очков в 6 матчах за фарм-клуб «Оттавы» в АХЛ. У него 1+2 в игре с «Лавалем»

записал на свой счет три очка в матче АХЛ.

Нападающий забросил шайбу, сделал две результативных передачи и нанес четыре броска по воротам в игре регулярного чемпионата против (3:2).

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 4» в 6 матчах сезона .

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