Соколов набрал 7 очков в 6 матчах за фарм-клуб «Оттавы» в АХЛ. У него 1+2 в игре с «Лавалем»
Егор Соколов записал на свой счет три очка в матче АХЛ.
Нападающий «Бельвиля» забросил шайбу, сделал две результативных передачи и нанес четыре броска по воротам в игре регулярного чемпионата против «Лаваля» (3:2).
В нынешнем сезоне 22-летний россиянин набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 4» в 6 матчах сезона АХЛ.
«Панарин посоветовал всегда приходить на арену с улыбкой и получать удовольствие». Самый веселый парень МЧМ-2020 пробивается в НХЛ
Комментарии