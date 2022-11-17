Крылов объявил, что Кравеца утвердят в должности главного тренера «Авангарда», а Рашид Хабибулин станет генменеджером клуба

утвердят в должности главного тренера .

Об этом сообщил председатель совета директоров омского клуба в раздевалке после победы над «Сочи» (5:4 ОТ).

«Поздравляю с победой. Когда пропускаешь за 12 секунд, то потом сложно психологически себя настроить. Многие из вас помнят небезызвестный финал с ЦСКА, когда пропустили за секунду до конца, но Дедунов тогда забил этот гол.

Сегодня тоже красивый гол. Правильно, что это капитан сделал. Вы сделали заключительный шаг к тому, чтобы убрать приставку «и. о» у Михаила Григорьевича.

Завтра совет директоров, у меня нет сомнений, что его утвердят в должности главного тренера. Молодцы ребята, вы сделали ему подарок.

Вы знаете, что от нас ушел Волков. Но у нас присутствует здесь наш новый генеральный менеджер (речь о Рашиде Хабибулине – прим. Sports.ru).

Тоже думаю, что завтра мы утвердим его в должности. Человек в хоккее известный, заслуженный. Работаем в том же духе, нас вас приятно смотреть», – сказал Крылов.

«Авангард» выиграл 8-й матч подряд, обыграв «Сочи» (5:4 ОТ). Сочинцы перевели игру в овертайм за 12 секунд до конца 3-го периода