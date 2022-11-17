Ротенберг об ударе Комарова в колено Евсееву: «Он хотел сыграть на команду, нужно держать удар. Если он не прав, то точно это понимает»

прокомментировал удар колено в колено против .

Этот эпизод произошел во втором периоде матча между и СКА (5:2). Нападающий питерской команды был удален до конца игры, получив большой дисциплинарный штраф.

− Оцените поступок Никиты Комарова.

− Я не успел посмотреть момент на видео. Он хотел сыграть на команду. Если он не прав, то точно это понимает. В будущем будет стараться играть по правилам.

Мы никогда не хотим нанести травму сопернику. У нас много травмированных игроков, Кирилл Танков вылетел до конца сезона.

Хоккей – мужская игра, здесь нужно держать удар. Если Никита виноват, то он исправится, – сказал главный тренер .

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