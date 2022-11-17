Знарок признал наибольшую принципиальность в играх против СКА: «Доволен ли я? Нет, блин, недоволен»

прокомментировал победу над со счетом 5:2.

– Нас с победой.

– показал себя лидером команды. Не было мыслей отдать ему капитанскую повязку?

– Мы подумаем над вашим предложением.

– Насколько сегодняшний «Ак Барс» был тем, который вы хотите видеть по сезону?

– Еще не тот.

– Не оценивая судейство, как относитесь к моментам, когда идут в колено, как в случае с ?

– Я не могу оценивать, потому что это есть кому делать.

– Грязно это или нет?

– Вы хотите за меня штраф заплатить?

– Я не прошу оценить судейское решение, а поступок игрока.

– Я не могу ответить на этот вопрос. Там есть кому определять. Это хоккей. Это мужской вид спорта.

– Когда вы говорили о «Зеленом дерби», про принципиальные матчи, вы имели ввиду, что СКА – это более принципиальные игры [для вас] в лиге.

– Да.

– Вы довольны?

– Нет, блин, я недоволен.

– После неудачных игр вы называли индивидуальные ошибки одной из причин поражения. Сегодня их исправили?

– Много было сегодня. Но команда сплотилась: один допускал ошибку – другой исправлял, – сказал главный тренер .

29 августа после матча с «Салаватом Юлаевым» Знарок, прежде тренировавший СКА, заявил, что «для меня есть еще дерби, в котором я очень хочу победить».