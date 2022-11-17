Знарок признал наибольшую принципиальность в играх против СКА: «Доволен ли я? Нет, блин, недоволен»
Олег Знарок прокомментировал победу над СКА со счетом 5:2.
– Нас с победой.
– Александр Радулов показал себя лидером команды. Не было мыслей отдать ему капитанскую повязку?
– Мы подумаем над вашим предложением.
– Насколько сегодняшний «Ак Барс» был тем, который вы хотите видеть по сезону?
– Еще не тот.
– Не оценивая судейство, как относитесь к моментам, когда идут в колено, как в случае с Никитой Евсеевым?
– Я не могу оценивать, потому что это есть кому делать.
– Грязно это или нет?
– Вы хотите за меня штраф заплатить?
– Я не прошу оценить судейское решение, а поступок игрока.
– Я не могу ответить на этот вопрос. Там есть кому определять. Это хоккей. Это мужской вид спорта.
– Когда вы говорили о «Зеленом дерби», про принципиальные матчи, вы имели ввиду, что СКА – это более принципиальные игры [для вас] в лиге.
– Да.
– Вы довольны?
– Нет, блин, я недоволен.
– После неудачных игр вы называли индивидуальные ошибки одной из причин поражения. Сегодня их исправили?
– Много было сегодня. Но команда сплотилась: один допускал ошибку – другой исправлял, – сказал главный тренер «Ак Барса».
29 августа после матча с «Салаватом Юлаевым» Знарок, прежде тренировавший СКА, заявил, что «для меня есть еще дерби, в котором я очень хочу победить».
Комментарии