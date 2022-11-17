«Газпром Бурение» подало иск к «Динамо» на 482 млн рублей

Подрядчик «Газпрома» подал иск к на 482 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Газпром Бурения», генерального подрядчика «Газпрома» по строительству скважин, о взыскании более 482 млн рублей с АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 15 ноября, к рассмотрению он пока не принят. В материалах суда основания исковых требований на данный момент не раскрываются.

Как отмечает «Р-Спорт», несколько лет назад в СМИ сообщалось, что у клуба Фонбет Чемпионата КХЛ есть заем от «Газпром Бурения».