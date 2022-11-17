Владимир Крикунов: «Радулов – индивидуал, а Шипачев любит всю тройку организовать. Не получается у них химии»

высказался об игре и в .

– В «Ак Барсе» собраны мастера, которые должны давать результат. Но чтобы разобраться, в чем причина неудач казанцев, надо глубоко в команду залезть. Ну не мог же Шипачев разучиться играть за несколько месяцев после того, как из московского «Динамо» ушел.

– Но ведь видно, что у Шипачева с Радуловым в одном звене игра не идет. Почему?

– Видно, что Знарок планировал изначально сделать сильную тройку. Но не получается у них химии с Радуловым. Александр же в принципе – индивидуал. Игрок классный, он и сейчас в «Ак Барсе» лучший бомбардир. А Шипа любит всю тройку организовать. Чтобы игроки в ней нашли взаимопонимание и она, как я говорю, «запела». А тут чего‑то не поет.

– Значит, надо разводить Радулова и Шипачева по разным звеньям?

– Так пробовал уже Олег. Я же вижу: он и Петрова к Шипачеву пытался ставить, и Галиева, и Кагарлицкого… Мне кажется, тут причина с психологией связана, а не с мастерством. Ну не могли они разучиться играть.

– Что вам подсказывает тренерское чутье – есть у Знарка еще кредит доверия?

– Ясно, что тренер отвечает за все. Как бы там у игроков что‑то не ладилось, отвечать за это тренеру приходится. Потому что по составу у «Ак Барса» все хорошо. Но казанцы всегда были специфической командой. Ее с наскока не возьмешь и не поймешь, – сказал бывший главный тренер сборной России.