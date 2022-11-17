Максим Быков: «Ак Барсу» нужно выигрывать все матчи, настраиваемся на каждую игру. СКА – серьезный соперник»

Максим Быков высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 17 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– В данной ситуации нам нужно выигрывать все матчи, настраиваемся на каждую игру. Сегодня нас ждет серьезный соперник, очень организованная команда, которая хорошо играет в неравных составах. Сегодня будет хороший матч.

– Вы играете в первом звене, чувствуете дополнительную ответственность?

– Конечно, очень приятно выходить на лед с такими игроками. Но во время игры не надо об этом думать, иначе могут захлестнуть эмоции. Нужно просто расслабиться и играть в свой хоккей.

– Вам это удается?

– Стараюсь абстрагироваться от всего, чтобы получалась своя игра.

– Какую задачу себе ставите перед матчем со СКА?

– Как и любому нападающему – забивать голы. Для нас это самое важное. И хорошо сыграть в своей зоне, – сказал нападающий .