Свитов об игре Радулова: «Саня всегда был эмоциональным хоккеистом. Пока команда проигрывает, на него накладывается отпечаток»

Александр Свитов поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».

– Удивляет ли вас положение казанцев в таблице?

– Если честно, в этом сезоне удивляет многое, не только положение «Ак Барса». В верхней части таблицы есть команды, от которых этого совсем не ждали.

– У Александра Радулова пока не все получается в Казани.

– Саня всегда был эмоциональным игроком. Пока команда проигрывает, на него накладывается отпечаток.

– Может быть, стоило назначить игрока с таким авторитетом капитаном?

– Не знаю, решение принимает тренерский штаб. Дай бог, чтобы все наладилось, ребята нашли свою игру. Сам был в такой ситуации в Уфе, когда после чемпионства у нас игра абсолютно не шла, – сказал чемпион мира.