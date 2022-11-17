Свитов об игре Радулова: «Саня всегда был эмоциональным хоккеистом. Пока команда проигрывает, на него накладывается отпечаток»
Александр Свитов поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».
– Удивляет ли вас положение казанцев в таблице?
– Если честно, в этом сезоне удивляет многое, не только положение «Ак Барса». В верхней части таблицы есть команды, от которых этого совсем не ждали.
– У Александра Радулова пока не все получается в Казани.
– Саня всегда был эмоциональным игроком. Пока команда проигрывает, на него накладывается отпечаток.
– Может быть, стоило назначить игрока с таким авторитетом капитаном?
– Не знаю, решение принимает тренерский штаб. Дай бог, чтобы все наладилось, ребята нашли свою игру. Сам был в такой ситуации в Уфе, когда после чемпионства у нас игра абсолютно не шла, – сказал чемпион мира.
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