Директор «Адмирала»: «Мы не располагаем солидным подбором игроков. До Дальнего Востока 30-40% хоккеистов, которые есть на рынке, даже не доходят»

Вадим Аверкин считает, что «Адмирал» не располагает солидным подбором игроков.

«По поводу невысокой результативности, это можно связать с подбором игроков. Не секрет, что до Дальнего Востока 30-40% игроков, которые есть на рынке, даже не доходят, нам эти фамилии не озвучивают, и мы имеем то, что имеем.

Стараемся выжимать максимум, иногда получается, но самое главное, надо забить на одну шайбу больше, чем соперник. Мы выходим на матч, выполняем задачу, поставленную тренерским штабом, и от смены к смене идем к результату.

Мы не располагаем солидным подбором игроков, плюс Тамбиев – это солидный тренер. Если бы у нас были условно Ткачев, Найт, Буше, то мы бы показывали другой хоккей. Но так как мы располагаем теми игроками, которые у нас есть, мы можем выиграть только за счет дисциплины, выполнения игрового задания, а также за счет того, что мы вместе, у нас команда. Плюс у нас образовался неплохой сплоченный коллектив. Пять побед подряд? Думаю, что мы начали пожинать плоды именно тренерской работы с предсезонки. Ребята доверились тренерам и увидели, что то, что они требуют, приносит результат. И с каждым матчем они приобретали больше уверенности, что дало результат», – сказал спортивный директор .