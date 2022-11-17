Директор «Адмирала» о Серебрякове: «Не готовы рассматривать ни обмен, ни продажу. Такого ни в планах, ни в мыслях нет»

не планирует расставаться с и Никитой Серебряковым.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Вадим Аверкин.

«По Шулаку ко мне никто не обращался, но Либор сейчас имеет хорошую прессу, и наверняка у него будут какие-то предложения. Я надеюсь, что Либор останется во Владивостоке: ему этот город близок, он один из любимцев болельщиков, его очень тепло встречают, и его все устраивает. По поводу его перехода в этом сезоне – все возможно, но мы не готовы с ним расстаться.

То же самое и по : не готовы рассматривать ни его обмен, ни продажу. Такого ни в планах, ни в мыслях у нас нет. Финансовое положение «Адмирала»? Спасибо руководству региона. У нас нет задержек ни по зарплатам, ни по премиям. Что касается соблюдения пола зарплат, то с учетом его поднятия будем обязаны следовать этому регламенту», – сказал спортивный директор «Адмирала».