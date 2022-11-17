Иван Савин: «Уход Гатиятулина из «Трактора» не рассматривается»

Теги Трактор Иван Савин Антон Бурдасов КХЛ Анвар Гатиятулин Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Иван Савин считает неудовлетворительным результат выездной серии «Трактора».

Челябинский клуб проиграл три из четырех матчей.

– Результат выездной серии неудовлетворительный. Усилия должны отражаться в результате, именно он определяет все!

Из положительных моментов хотел бы отметить уверенную игру вратаря Сергея Мыльникова и сплоченность ребят в завершающей игре, в непростой ситуации. Работы впереди очень много. Антон Бурдасов идет на поправку и скоро вернется в состав.

– Появлялась информация, что Анвар Гатиятулин может уйти из «Трактора» и возглавить «Ак Барс».

– Это информация не соответствует действительности. Уход Гатиятулина из «Трактора» не рассматривается, – сказал генеральный директор «Трактора».

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