Иван Савин: «Уход Гатиятулина из «Трактора» не рассматривается»
Иван Савин считает неудовлетворительным результат выездной серии «Трактора».
Челябинский клуб проиграл три из четырех матчей.
– Результат выездной серии неудовлетворительный. Усилия должны отражаться в результате, именно он определяет все!
Из положительных моментов хотел бы отметить уверенную игру вратаря Сергея Мыльникова и сплоченность ребят в завершающей игре, в непростой ситуации. Работы впереди очень много. Антон Бурдасов идет на поправку и скоро вернется в состав.
– Появлялась информация, что Анвар Гатиятулин может уйти из «Трактора» и возглавить «Ак Барс».
– Это информация не соответствует действительности. Уход Гатиятулина из «Трактора» не рассматривается, – сказал генеральный директор «Трактора».
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