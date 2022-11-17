Иван Савин: «Уход Гатиятулина из «Трактора» не рассматривается»

считает неудовлетворительным результат выездной серии .

Челябинский клуб проиграл три из четырех матчей.

– Результат выездной серии неудовлетворительный. Усилия должны отражаться в результате, именно он определяет все!

Из положительных моментов хотел бы отметить уверенную игру вратаря и сплоченность ребят в завершающей игре, в непростой ситуации. Работы впереди очень много. идет на поправку и скоро вернется в состав.

– Появлялась информация, что может уйти из «Трактора» и возглавить «Ак Барс».

– Это информация не соответствует действительности. Уход Гатиятулина из «Трактора» не рассматривается, – сказал генеральный директор «Трактора».