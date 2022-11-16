Епанчинцев о матче с «Трактором»: «Проспали немножко начало. Проигрывали в движении, позиционной обороне»

высказался после матча против (2:3 Б).

«Хороший хоккей с обеих сторон. Проигрывали 0:2, но нашли в себе характер и отыгрались, потом провели хороший третий период.

Были опасные моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. В первом периоде проигрывали в движении, позиционной обороне, но проблем с физикой не было, как потом игра показала, просто проспали немножко начало.

Буллиты не наш конек пока. Я всегда говорю, что буллиты – это продолжение игры. В целом довольны домашней серией», – сказал главный тренер .