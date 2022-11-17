Разин о штрафе за неспортивное поведение: «С чего вы взяли, что удалили меня? Кричала вся команда. Я виноват, что ребят не успокоил»

прокомментировал командные штрафы «Северстали» в игре со «Спартаком» (2:4).

На 48-й минуте матча команда получила 2-минутное удаление за задержку игры после запроса на видеопросмотр.

На 58-й минуте при счете 3:2 в пользу череповецкая команда получила 2 минуты штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение. В результате московский клуб забил гол в формате «5 на 3».

«Объясняю… Запрос главным тренером делается в том случае, если видеотренер дает на это добро. После игры мне показали, что с той камеры кажется, что игрок «Спартака» сначала касается нашего вратаря, а потом проталкивает шайбу. У судей есть камера сверху, и на ней, я предполагаю, видна другая картина.

А с чего вы взяли, что удалили меня? Кричала вся наша команда. Я виноват, что ребят не успокоил, но удалили не меня», – написал главный тренер .