Разин о 2:4 от «Спартака»: «Северсталь» доминировала два периода. Потом дали им глотнуть воздуха и допустили глупую ошибку»

Главный тренер подвел итоги матча со (2:4).

– Два периода доминировали, играли хорошо. К сожалению, в конце второго периода дали сопернику глотнуть воздуха.

Третий период – глупая ошибка при втором голе. А дальше... Все очень сложно. Разберем. Жизнь продолжается.

– Сейчас вся нагрузка ляжет на Шугаева, пока у Самонова травма?

– В том году у нас был случай, когда и Назаркин сыграл, и Шатайло, и Королев. Сыграли тогда достойно. Пока Дима нормально играет. Мы постараемся с Самоновым не форсировать события.

– В чем проблемы с реализацией большинства?

– Сколько раз мы играли сегодня в большинстве? Четыре минуты. Если вы считаете, что мы не создали моментов, пересмотрите, пожалуйста, игру. В первом большинстве Рыбар вытащил просто. Лишка его расстреливал, здорово разыграли. Второе – да, не пошло. Там много наелись до этого в меньшинстве.

– Два первых гола – домашняя заготовка или случайность?

– Нет, это действия хоккеиста. Если он так задумал – хорошо, – сказал .