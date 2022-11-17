Третьяк о формате «3 на 3»: «Это очень интересно. Непредсказуемый хоккей, каждую секунду счет меняется, много моментов»

высказался о том, что ИИХФ может запустить ЧМ в формате «3 на 3».

«Формат «3 на 3» могут сделать чемпионатом мира? Думаю, наверное, такие турниры надо проводить отдельно от большого ЧМ.

Это очень интересно, мне лично нравится «3 на 3», это непредсказуемый хоккей, каждую секунду счет меняется, много моментов. Я, помню, сам играл «3 на 3», особенно против Михайлова, Петрова и Харламова было очень тяжело. Но для болельщиков интересно, а все хоккеисты и служат для болельщиков», – сказал президент .

ИИХФ создаст чемпионат мира по хоккею в формате «3 на 3» («Матч ТВ»)