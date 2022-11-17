Третьяк об «Ак Барсе»: «Пока у Знарка не получается. Он должен что-то пересмотреть в своей работе»

Президент ФХР оценил результаты в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 29 матчей казанцы занимают на Востоке 8-е место.

«Знарок должен сам разобраться. Можно собрать лучших хоккеистов со всего мира, как у нас было на ЧМ-2000, когда мы заняли 11-е место с лучшими хоккеистами, которые играли в НХЛ. Все зависит от тренера, как он сможет сплотить команду, потому что он находится внутри.

Думаю, он опытный тренер, разберется. Пока у него не получается, давайте пожелаем ему удачи. Он тренер именитый, много выиграл. Значит, что-то не так, должен пересмотреть что-то в своей работе.

Завтра матч со СКА, посмотрим, будет интересный хоккей», — сказал .