Максим Сушинский: «Крылов – хороший менеджер, но не дает самостоятельно работать. Подписания проходят семь кругов ада, предложения прерываются на корню»

рассказал о сложностях при работе с .

Ранее Алексей Волков объявил об уходе с поста генерального менеджера омского клуба.

«Должность, которую занимал Волков в «Авангарде», Крылову нужна просто, чтобы скрыть неудачи и свалить вину на этого человека. Работать с Крыловым сложно, он просто не дает возможности что-то делать.

Крылов никому не дает работать самостоятельно. Даже если есть хорошие предложения, то они прерываются на корню и принимаются другие решения.

Каждое подписание игроков проходит семь кругов ада, полностью отсутствует доверие со стороны Крылова. Если ты берешь человека, то ты должен ему доверять.

Поэтому я бы не стал работать в «Авангарде» с Крыловым.

Он хороший менеджер, хорошо управляет маркетингом, но надо заниматься тем, что ты умеешь делать хорошо. В спорт не надо лезть», – заявил бывший президент о председателе совета директоров клуба.