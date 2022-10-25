Кросби набрал 1420-е очко в НХЛ и разделил 18-е место в истории с Оутсом. У Овечкина – 1416

набрал 1420-е очко в и разделил 18-е место в истории с Оутсом.

Капитан забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:6).

На его счету стало 11 (4+7) очков в 6 играх сезона. За карьеру – 1420 (521+899) баллов в 1114 матчах.

Кросби разделил 18-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ с Адамом Оутсом (1420 очков в 1337 играх). На 20-м месте идет капитан «Вашингтона» с 1416 (783+633) очками в 1281 матче.

На 17-м месте – Брайан Троттье (1425 в 1279), на 16-м – (1457 в 1451).