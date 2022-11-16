Сергачев сделал пас на победный гол в овертайме матча с «Далласом». У него 4+11 в 16 играх

Защитник сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Далласом» (5:4 ОТ).

На 64-й минуте россиянин ассистировал Алексу Киллорну, забросившему победную шайбу.

Сергачев набрал 15-е (4+11) очко в сезоне, всего он провел 16 игр.

Сегодня за 25:34 (6:56 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве) у Сергачева 3 блок-шота, полезность – «минус 1».

Статистика потерь и перехватов – 2:1.