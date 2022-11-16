Сергачев сделал пас на победный гол в овертайме матча с «Далласом». У него 4+11 в 16 играх
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:4 ОТ).
На 64-й минуте россиянин ассистировал Алексу Киллорну, забросившему победную шайбу.
Сергачев набрал 15-е (4+11) очко в сезоне, всего он провел 16 игр.
Сегодня за 25:34 (6:56 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве) у Сергачева 3 блок-шота, полезность – «минус 1».
Статистика потерь и перехватов – 2:1.
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