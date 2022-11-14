Сергачев – 5-й в истории «Тампы» игрок с 4 очками в одном периоде матча НХЛ

Теги Тампа-Бэй Павел Кубина Дэн Бойл Винсент Лекавалье Мартен Сен-Луи НХЛ рекорды Михаил Сергачев Хоккей

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забил 2 гола и сделал 2 ассиста в игре с «Вашингтоном» (6:3).

Россиянин набрал 4 очка за один период матча чемпионата НХЛ, повторив рекорд среди игроков «Лайтнинг».

Ранее это удалось Мартену Сен-Луи (в 2009 году), Винсенту Лекавалье (2007), Дэну Бойлу (2006) и Павлу Кубине (2000).

Также Сергачев стал первым в истории «Тампы» защитником с 4 баллами в первом периоде.

В 15 матчах текущего сезона на счету Сергачева 14 (4+10) очков.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные