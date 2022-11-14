Сергачев – 5-й в истории «Тампы» игрок с 4 очками в одном периоде матча НХЛ

Защитник «Тампы» забил 2 гола и сделал 2 ассиста в игре с «Вашингтоном» (6:3).

Россиянин набрал 4 очка за один период матча чемпионата , повторив рекорд среди игроков «Лайтнинг».

Ранее это удалось (в 2009 году), (2007), Дэну Бойлу (2006) и Павлу Кубине (2000).

Также Сергачев стал первым в истории защитником с 4 баллами в первом периоде.

В 15 матчах текущего сезона на счету Сергачева 14 (4+10) очков.