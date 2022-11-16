Яшкин о 7:2 с Минском: «Голами в третьем периоде СКА показал, каким путем надо идти»

оценил победу СКА над минским (7:2).

«Очень хорошая борьба была на протяжении двух периодов. Хорошо, что в третьем периоде мы разобрались и смогли перебороть исход в нашу сторону. Думаю, это был наш лучший период за последние четыре-пять игр. Будем стараться так играть и дальше.

Три подряд матча проиграли, был тяжелый выезд. Сегодня тоже была борьба. Голами в третьем периоде мы показали, каким путем нам надо идти. Потом все расслабились, и все пошло, как и должно.

Конечно, была спортивная злость от того, что не сумели много забить на выезде. Важно было поймать удачу, которой не хватало в предыдущих матчах. Будем работать только на результат.

Говорить про неудачную серию можно долго — играли плохо, много чего не работало, мы не заслуживали побед. Сегодня мы начали работать в правильном направлении», – сказал нападающий .