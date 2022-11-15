Ротенберг о матче с минским «Динамо»: «Договорились с ребятами, что сегодня будет новорожденная команда. Роды были тяжелые, видимо»

высказался после матча с минским (7:2).

В третьем периоде СКА забил 6 голов. Это первая победа команды после трех поражений кряду.

– 7 шайб. Отличная победа на домашней арене. И как будто в третьем периоде вышел другой СКА, в чем дело?

– Договорились с ребятами, что будет такая новорожденная команда сегодня. Но, видимо, роды были тяжелые. В третьем периоде новорожденная команда вышла, и мы показали наш уровень.

Очень тяжелый был выезд. Через работу... Это важно для нас – преодолеть все сложности. Команда формируется, это важный этап для нас, важная победа, огромная благодарность болельщикам, команде. Ребята молодцы сегодня, работаем дальше, всем спасибо, – сказал главный тренер .