Мирошниченко забил в 4-м матче МХЛ подряд
Иван Мирошниченко забил в четвертом матче подряд.
18-летний нападающий «Омских Ястребов» отличился на первой минуте игры Olimpbet Молодежной хоккейной лиги против «Ирбиса» (3:2).
В четырех последних играх Мирошниченко набрал 6 (4+2) баллов.
Это был пятый матч форварда системы «Авангарда» после возвращения на лед. До этого он не играл с января, а весной стало известно, что у него выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.
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