Мирошниченко забил в 4-м матче МХЛ подряд

забил в четвертом матче подряд.

18-летний нападающий «Омских Ястребов» отличился на первой минуте игры Olimpbet Молодежной хоккейной лиги против (3:2).

В четырех последних играх Мирошниченко набрал 6 (4+2) баллов.

Это был пятый матч форварда системы после возвращения на лед. До этого он не играл с января, а весной стало известно, что у него выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.