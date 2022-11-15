Мирошниченко забил в 4-м матче МХЛ подряд

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Иван Мирошниченко забил в четвертом матче подряд.

18-летний нападающий «Омских Ястребов» отличился на первой минуте игры Olimpbet Молодежной хоккейной лиги против «Ирбиса» (3:2).

В четырех последних играх Мирошниченко набрал 6 (4+2) баллов.

Это был пятый матч форварда системы «Авангарда» после возвращения на лед. До этого он не играл с января, а весной стало известно, что у него выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.

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