У Мирошниченко 1+1 и победный буллит во 2-м матче за «Омских Ястребов» после рака

Нападающий Иван Мирошниченко принес «Омским Ястребам» победу над «Мамонтами Югры».

На 25-й минуте игры Olimpbet Молодежной хоккейной лиги 18-летний хоккеист забил сам, а на 56-й ассистировал форварду Павлу Леуке.

В серии буллитов Мирошниченко стал единственным, кто забросил шайбу. выиграли со счетом 3:2.

Это второй матч форварда системы после возвращения на лед. До этого он не играл с января, а весной стало известно, что у него выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.

Мирошниченко о 1-м матче после рака: «Чувствую себя отлично. Жаль, что проиграли, за эту игру извиняюсь»