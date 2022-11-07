У Мирошниченко 1+1 и победный буллит во 2-м матче за «Омских Ястребов» после рака
Нападающий Иван Мирошниченко принес «Омским Ястребам» победу над «Мамонтами Югры».
На 25-й минуте игры Olimpbet Молодежной хоккейной лиги 18-летний хоккеист забил сам, а на 56-й ассистировал форварду Павлу Леуке.
В серии буллитов Мирошниченко стал единственным, кто забросил шайбу. «Омские Ястребы» выиграли со счетом 3:2.
Это второй матч форварда системы «Авангарда» после возвращения на лед. До этого он не играл с января, а весной стало известно, что у него выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.
Мирошниченко о 1-м матче после рака: «Чувствую себя отлично. Жаль, что проиграли, за эту игру извиняюсь»
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