Мирошниченко о 1-м матче после рака: «Чувствую себя отлично. Жаль, что проиграли, за эту игру извиняюсь»

поделился ощущениями после первого матча в сезоне.

18-летний нападающий не играл с января. Весной стало известно, что у него было выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.

Сегодня Мирошниченко вышел на лед в составе «Омских Ястребов» в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги против «Мамонтов Югры» (1:6).

Иван провел на льду 15 минут 11 секунд, применил 5 силовых приемов, но не набрал ни одного очка.

– Как я готовился к своему первому матчу? Как обычно – тренировки, зал, следить за здоровьем почаще. Ничего нового, всем все знакомо.

– Какие были эмоции?

– Отличные. Жаль только, что проиграли. Болельщикам спасибо большое за плакаты в мою честь. Я все видел, все слышал. Мне было очень приятно.

– Как чувствуете себя после матча?

– Ощущения хорошие, чувствую себя отлично. Настроение нормальное, но жаль, что проиграли. Повторю, что спасибо большое болельщикам за поддержку. Приходите, смотрите наши матчи. А за эту игру извиняюсь, но мы будем прибавлять с каждым матчем, и все будет отлично, – сказал форвард системы .