Мирошниченко о 1-м матче после рака: «Чувствую себя отлично. Жаль, что проиграли, за эту игру извиняюсь»
Иван Мирошниченко поделился ощущениями после первого матча в сезоне.
18-летний нападающий не играл с января. Весной стало известно, что у него было выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.
Сегодня Мирошниченко вышел на лед в составе «Омских Ястребов» в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги против «Мамонтов Югры» (1:6).
Иван провел на льду 15 минут 11 секунд, применил 5 силовых приемов, но не набрал ни одного очка.
– Как я готовился к своему первому матчу? Как обычно – тренировки, зал, следить за здоровьем почаще. Ничего нового, всем все знакомо.
– Какие были эмоции?
– Отличные. Жаль только, что проиграли. Болельщикам спасибо большое за плакаты в мою честь. Я все видел, все слышал. Мне было очень приятно.
– Как чувствуете себя после матча?
– Ощущения хорошие, чувствую себя отлично. Настроение нормальное, но жаль, что проиграли. Повторю, что спасибо большое болельщикам за поддержку. Приходите, смотрите наши матчи. А за эту игру извиняюсь, но мы будем прибавлять с каждым матчем, и все будет отлично, – сказал форвард системы «Авангарда».
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