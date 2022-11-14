Терещенко о детском хоккее: «У нас нет образования и подготовки тренеров. Родители сами деньги несут на подкатки, закатки – а у ребенка колбаса сырокопченая в голове потом»

раскритиковал методы обучения хоккею в России.

– Давайте про детскую школу: у нас нет образования! Самое главное – у нас нет подготовки тренеров.

У нас все говорят про советскую школу. Да какая советская школа?! Ребята, уже весь мир убежал вперед, а мы все с блинами прыгаем, баллоны таскаем. На дворе XXI век! Надо развивать хоккей и вообще все развивать.

Не зазорно оттуда приглашать специалистов. Чтобы понимать, как правильно работать. А у нас все...

– Стоит ли нашим тренерам ездить на стажировку в ?

– Абсолютно! А знаете, что мне говорят? Это стоит денег! Но если я хочу развиваться, то поеду за свой счет. Те же «Детройт» и «Тампа» проводят семинары.

А зачем им развиваться в детских школах, если им родители сами деньги несут на подкатки, прокатки, закатки. Кому нужны эти подкатки? Очнитесь! Потом у ребенка в голове колбаса сырокопченая.

С игроками надо уметь разговаривать, объяснять, показывать. Это большая работа. Жалко это все. Мне ребят жалко, которые талантливые и могут, но им не могут дать образование, чтобы расти, – заявил экс-форвард «Ак Барса».